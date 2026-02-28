МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США заявили об отсутствии потерь при атаках Ирана

В исламской республике сообщают об уничтожении 200 военных.
Константин Денисов 28-02-2026 22:05
© Фото: war.gov

Потери среди американских военных при атаках Ирана отсутствуют. Об этом сообщили в в Центральном командовании ВС США.

По информации американского командования, ВВС Штатов отразили атаки сотен иранских беспилотников и ракет. В Вашингтоне подчеркнули, что целями США являются исключительно военные объекты - средства ПВО, площадки запуска ракет и дронов, а также командные пункты Ирана.

В то же время, в Иране рассказали свою версию событий. В КСИР сообщили как минимум о 200 убитых военнослужащих США. Кроме того, по информации командования сил исламской республики, ракеты противника не достигли своих целей.

Ранее ЦАХАЛ назвала удар по Ирану самым масштабным в истории армии Израиля. Там рассказали о 500 пораженных целях с помощью 200 истребителей ВВС.

Первые удары были нанесены войсками США и Израиля в ночь на 28 февраля по московскому времени. Сначала с заявлением выступили израильские власти, а затем Дональд Трамп.

Причинами конфликта представители стран-агрессоров назвали необходимость лишить Иран ядерных разработок, а также угрозу с его стороны Штатам.

#сша #Израиль #Иран #удары #Потери
