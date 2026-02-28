Россиянка рассказала о новых ударах Ирана по американским объектам в Бахрейне

Иран продолжает наносить удары по американским объектам в Бахрейне. Об этом сообщила «Звезде» проживающая в стране гражданка России Алеся.

На видео, снятом женщиной, слышна серия взрывов, а также сигнал воздушной тревоги.

«Недавно опять был хлопок. Видимо, сработала ПВО, сбила ракету. Атака Ирана на американские базы начиналась сегодня в 12-м часу дня. У нас как раз была экскурсия с туристами, мы на себе все это ощутили», - рассказала Алеся.

Она добавила, что авиасообщение и воздушное пространство над Арабским заливом закрыты из-за того, что были атаки на Катар, Кувейт и ОАЭ.

Она отметила работу властей, которые рассылают гражданам сообщения о том, чтобы они укрылись в безопасном месте. Дороги к американской базе остаются перекрытыми. По словам Алеси, паника наблюдается лишь в районах прилетов.

Ранее стало известно о том, что ракетному обстрелу подвергся центр обслуживания флота США в Бахрейне и другие ближневосточные страны, включая Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Иорданию.