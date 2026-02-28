МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянка рассказала о новых ударах Ирана по американским объектам в Бахрейне

В королевстве снова раздался сигнал воздушной тревоги.
Константин Денисов 28-02-2026 16:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Иран продолжает наносить удары по американским объектам в Бахрейне. Об этом сообщила «Звезде» проживающая в стране гражданка России Алеся.

На видео, снятом женщиной, слышна серия взрывов, а также сигнал воздушной тревоги.

«Недавно опять был хлопок. Видимо, сработала ПВО, сбила ракету. Атака Ирана на американские базы начиналась сегодня в 12-м часу дня. У нас как раз была экскурсия с туристами, мы на себе все это ощутили», - рассказала Алеся.

Она добавила, что авиасообщение и воздушное пространство над Арабским заливом закрыты из-за того, что были атаки на Катар, Кувейт и ОАЭ.

Она отметила работу властей, которые рассылают гражданам сообщения о том, чтобы они укрылись в безопасном месте. Дороги к американской базе остаются перекрытыми. По словам Алеси, паника наблюдается лишь в районах прилетов.

Ранее стало известно о том, что ракетному обстрелу подвергся центр обслуживания флота США в Бахрейне и другие ближневосточные страны, включая Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Иорданию.

#Иран #Бахрейн #обстрелы #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 