МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Несколько россиян погибли от инфекций на вьетнамском острове

По словам генконсула Садыкова, россияне нередко обращаются за помощью в связи с жалобами на пищевые отравления и серьезные заболевания.
Глеб Владовский 28-02-2026 02:00
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

На вьетнамском острове инфекции унесли жизни нескольких россиян. Об этом сообщил генконсул в Хошимине Тимур Садыков.

«Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года», - цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, в генконсульство нередко поступает информация об обращениях в медучреждения со стороны проживающих в стране россиян и туристов.

Ранее в Сети появлялась информация о массовых отравлениях граждан РФ после купания. Туристы пожаловались на слив канализаций в море.

#Вьетнам #Генконсульство РФ #россияне #инфекции
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 