Несколько россиян погибли от инфекций на вьетнамском острове

На вьетнамском острове инфекции унесли жизни нескольких россиян. Об этом сообщил генконсул в Хошимине Тимур Садыков.

«Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года», - цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, в генконсульство нередко поступает информация об обращениях в медучреждения со стороны проживающих в стране россиян и туристов.

Ранее в Сети появлялась информация о массовых отравлениях граждан РФ после купания. Туристы пожаловались на слив канализаций в море.