Самолет ВВС Вьетнама потерпел крушение во время учебного полета

Во Вьетнаме потерпел крушение учебно-тренировочный самолет ВВС народной армии. Как сообщают местные СМИ, пилоту удалось вовремя катапультироваться.

По информации вьетнамских информагентств, утром 28 января в центральной провинции Даклак в ходе осуществления учебного полета у самолета военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вьетнама внезапно возникла техническая проблема. Из-за неисправности осуществить посадку в штатном режиме стало невозможно, вследствие чего пилотом было принято решение увести истребитель в пустынную местность и покинуть борт.

В результате приземления с парашютом летчик получил множественные травмы. Он был обнаружен местными жителями и доставлен в больницу. Сейчас в регионе проходит поисково-спасательная операция по обнаружению остатков воздушного судна.

Ранее сообщалось, что в середине января этого года у берегов Японии подал сигнал бедствия и исчез с экранов радаров истребитель ВВС США.