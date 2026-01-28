МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Самолет ВВС Вьетнама потерпел крушение во время учебного полета

Пилот успел катапультироваться, но получил травмы при приземлении.
Тимур Юсупов 28-01-2026 08:38
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Во Вьетнаме потерпел крушение учебно-тренировочный самолет ВВС народной армии. Как сообщают местные СМИ, пилоту удалось вовремя катапультироваться.

По информации вьетнамских информагентств, утром 28 января в центральной провинции Даклак в ходе осуществления учебного полета у самолета военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вьетнама внезапно возникла техническая проблема. Из-за неисправности осуществить посадку в штатном режиме стало невозможно, вследствие чего пилотом было принято решение увести истребитель в пустынную местность и покинуть борт.

В результате приземления с парашютом летчик получил множественные травмы. Он был обнаружен местными жителями и доставлен в больницу. Сейчас в регионе проходит поисково-спасательная операция по обнаружению остатков воздушного судна.

Ранее сообщалось, что в середине января этого года у берегов Японии подал сигнал бедствия и исчез с экранов радаров истребитель ВВС США.

#в стране и мире #сша #Вьетнам #крушение #Крушение самолета #падение самолета
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 