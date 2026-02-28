МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев: Зеленскому не дали сделать заявление о ядерном оружии

Дмитриев опубликовал в соцсетях фрагмент интервью, на котором Зеленскому не дали сделать заявление о ядерном оружии.
Глеб Владовский 28-02-2026 01:07
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Британский журналист прервал слова главы киевского режима Владимира Зеленского, не дав ему сделать заявление о ядерном оружии. Об этом сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Репортер срочно перебивает Зеленского, чтобы не дать ему сказать то, что он начал: если бы кто-то предложил ему ядерную или грязную бомбу, он бы взял ее “с удовольствием”», - написал он в соцсетях.

Глава РФПИ также приложил фрагмент из интервью, на котором журналист прерывает украинского лидера. Таким образом, он не позволил Зеленскому сделать резонансное заявление.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова дать отпор в случае, если Украина получит ядерное оружие.

#в стране и мире #ядерное оружие #журналист #Владимир Зеленский #Кирилл Дмитриев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 