Британский журналист прервал слова главы киевского режима Владимира Зеленского, не дав ему сделать заявление о ядерном оружии. Об этом сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Репортер срочно перебивает Зеленского, чтобы не дать ему сказать то, что он начал: если бы кто-то предложил ему ядерную или грязную бомбу, он бы взял ее “с удовольствием”», - написал он в соцсетях.

Глава РФПИ также приложил фрагмент из интервью, на котором журналист прерывает украинского лидера. Таким образом, он не позволил Зеленскому сделать резонансное заявление.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова дать отпор в случае, если Украина получит ядерное оружие.