Собрание картин стоимостью 1,5 миллиарда рублей выставили на торги в Москве

Коллекция картин стоимостью полтора миллиарда рублей уйдет с молотка. Полотна известных русских живописцев, среди которых Репин, Левитан, Серов, выставляет на торги московский аукционный дом. Самым дорогим лотом организаторы называют пейзаж Айвазовского «Лунная ночь в Крыму».

Начальная цена полотна кисти Айвазовского «Лунная Ночь в Крыму» - 60 миллионов рублей. Здесь так любимый художником морской пейзаж. Почерк узнаваем - картина будто светится изнутри. Такой эффект достигался игрой света и тени и наложением множества тончайших полупрозрачных слоев краски друг на друга.

«Здесь целый ряд живописных эффектов, которые Айвазовский с одной стороны взял у французских маринистов, а с другой доработал и довел до совершенства», - поделился историк искусства и коллекционер Сергей Подстаницкий.

Московский аукционный дом выставил на торги больше трехсот картин. Собрание формировали около месяца. Сумму резервов объявили в миллиард рублей, но буквально за неделю до старта торгов она выросла до полутора - добавились новые лоты.

Двадцать пять лотов на аукционе - портреты. Есть работа одного из самых ярких учеников Ильи Репина - Филиппа Малявина. На первый взгляд, картина кажется незаконченной: руки смазаны, под краской видны карандашные наброски, нижняя треть полотна не прокрашена. Но все это сделано художником намеренно, чтобы зритель концентрировался на главном, не отвлекаясь на детали.

Произведения из частных коллекций, которые ранее выставлялись и вещи из собраний людей, чьи имена неотделимы от истории России. Одно из полотен хранилось в коллекции Владимира Миткевича, советского ученого-изобретателя первых в мире радиоуправляемых мин.

Жемчужина собрания - пейзаж Левитана «Восход луны. Деревня». Картина написана в 1898 году. Дважды экспонировалась в Государственной Третьяковской галерее и в государственном русском музее.

Среди центральных лотов полотна Серова, Шишкина, Васнецова и других прославленных мастеров 18-20 веков. Эксперты говорят - предстоящие торги станут самым громким событием арт-сезона.

Ранее в Москве выставили на аукцион картину Брюллова стоимостью в миллион долларов. Всего в торгах участвовали почти две сотни шедевров живописи и искусства, в том числе, полотна Дали, Шагала, Шишкина и единственная сохранившаяся фреска Ильи Репина.