В Москве продадут с аукциона картину Брюллова стоимостью в миллион долларов

На торгах представлены еще несколько топ-лотов.
Константин Денисов Юлия Семина 2025-10-07 22:41:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Картину Карла Брюллова стоимостью миллион долларов выставили на торги. Их на этой неделе проведет Московский аукционный дом. Всего в частные коллекции с молотка уйдут почти две сотни шедевров живописи и искусства - в том числе полотна Дали, Шагала, Шишкина и единственная сохранившаяся фреска Ильи Репина.

Картину Брюллова стоимостью в миллион долларов и единственную фреску Репина сегодня можно увидеть в открытом доступе - пока шедевры не ушли в частные коллекции. Судьба полотен в этот раз решится на торгах, общая стоимость всех лотов - почти миллиард рублей.  Безусловный топ-лот - картина Карла Брюллова «Диана, Эндимион и Сатир». Эксперты называют ее редчайшей: из трех известных авторских версий две уже в музеях, а эта - последняя, что остается в частных руках. Писал картину художник по мотивам итальянской новеллы о богине Диане и юноше, которому она подарила вечный сон.  Когда-то ее критиковали за «излишнюю чувственность», а сегодня именно это делает её бесценной.

«Здесь мы видим всю ретроспективу развития русской живописи от начала 19 века, от работ Карла Брюллова,  через русский академизм который представлен работами Шишкина, Клевера, к художникам уже 20 века», - рассказал искусствовед и коллекционер Сергей Подстаницкий.

Не меньший интерес вызывает работа Ильи Репина «Христос в терновом венце». Это единственная сохранившаяся фреска мастера. Репин создавал ее совместно с немецким химиком Адольфом Кеймом, который экспериментировал с новыми красками для монументальных росписей. Фреска чудом дошла до наших дней и оценивается в 35 миллионов рублей.

«Репин выполнил это изображение Иисуса Христа, поскольку Репина религиозная тема всегда интересовала, начиная с образов для церкви в Абрамцево, заканчивая вещами которые он делал уже в Финляндии оказавшись в эмиграции», - пояснил Подстаницкий.

Осенний сезон на российском арт-рынке открывается громко: на торги выставлены произведения уровня Третьяковки и Русского музея. Среди лотов и портрет «Купальщица» Тимофея Неффа, где изображена супруга императора Александра II Екатерина Долгорукова. После революции картина оказалась в коллекции легендарной балерины Агриппины Вагановой. Сейчас ее оценивают в 8 миллионов рублей.

«За два года нашей работы мы вполне успешно освоили российский рынок, плюс каждые торги у нас обозначены топ-лотами, которые ранее с такой регулярностью на аукционах было трудно найти», - рассказала управляющий директор Московского аукционного дома Ольга Русакова.

В общей сложности с молотка уйдут 170 произведений - от Брюллова и Шишкина до Дали и Шагала. Общая стоимость коллекции - 800 миллионов рублей.

Аукцион пройдет 12 октября в онлайн и офлайн-формате. Эксперты уверены: это не просто торги, а символ того, как российский рынок успешно заменяет ушедшие крупнейшие аукционные дома «Кристис» и «Сотбис». А для коллекционеров - шанс приобрести не просто картину, а кусочек истории.

