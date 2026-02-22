МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Один человек погиб в результате падения обломков ракеты на жилой дом в ОАЭ

Иран продолжает наносить удары по объектам на территории Арабских Эмиратов.
Тимур Юсупов 28-02-2026 13:41
© Фото: KDaacad47338, X

Один человек погиб в результате падения обломков ракеты на жилой дом в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщили в госагентстве страны.

По имеющейся информации, силам противовоздушной страны удалось перехватить часть ракет, запущенных Ираном в ответ на утреннюю атаку со стороны США и Израиля. В ОАЭ удары наносились по авиабазе Аль-Дхафра, Дубаю, а также столице Эмиратов Абу-Даби.

Также ракетному обстрелу подвергся центр обслуживания флота США в Бахрейне и другие ближневосточные страны, включая Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Иорданию.

#в стране и мире #Иран #оаэ #Гибель людей #жертвы #арабо-израильский конфликт #Обломки ракеты
