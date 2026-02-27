Два человека пострадали при взрыве газового баллона в квартире в Москве

Два человека пострадали при взрыве газового баллона в квартире жилого дома на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в Южном Бутово, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Взрыв, предварительно, прогремел на кухне в многоэтажке на 16-м этаже. Дом, где произошло ЧП, не газифицирован.

«По уточненным данным, пострадали два человека. Они госпитализированы», - рассказал собеседник ТАСС.

Взрыв произошел при монтаже натяжного потолка - газовый баллон использовали для работы. Взрывной волной выбило стекла в квартире. Причины происшествия устанавливают специалисты.