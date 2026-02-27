Independent: Сунак стал советником Зеленского по экономическим вопросам

Экс-премьер Великобритании Риши Сунак станет консультантом главы киевского режима Владимира Зеленского по экономическим вопросам. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на источники.

«Бывший премьер-министр начал выполнять неоплачиваемую работу в Международном консультативном совете... Зеленского по экономическому обновлению Украины», - говорится в материале.

По данным издания, в совет также вошли президент Всемирного банка Аджай Банга и президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал встречу с Зеленским. Ожидается, что переговоры пройдут не на Украине.