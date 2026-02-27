Фицо договорился о встрече с Зеленским, но не в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорился о встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом Фицо сообщил в соцсети Х.

«Президент Украины предложил провести совместную встречу со словацкой стороной по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества», - написал словацкий премьер.

Он добавил, что дал поручение своей канцелярии назначить дату и место переговоров, отметив, что не собирается ехать в Украину, а предпочитает встретиться с Зеленским на территории ЕС. По словам Фицо, президент Украины часто посещает европейские страны, поэтому для него это не должно составить труда.

Отношения между Киевом и Братиславой ухудшились после того, как украинская сторона начала постоянно переносить дату возобновления поставок российской нефти в Словакию через нефтепровод «Дружба», ссылаясь на его повреждения.

Власти Словакии заявили, что Киев специально тянет время, а нефтепровод давно в порядке и в ответ приостановили поставки электроэнергии Украине.