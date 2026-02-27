МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фицо договорился о встрече с Зеленским, но не в Украине

Словакия и Украина проведут переговоры по вопросам сотрудничества.
Константин Денисов 27-02-2026 22:17
© Фото: PRESIDENT OF UKRAINE, Keystone Press Agency, IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорился о встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом Фицо сообщил в соцсети Х.

«Президент Украины предложил провести совместную встречу со словацкой стороной по всем аспектам украинско-словацкого сотрудничества», - написал словацкий премьер.

Он добавил, что дал поручение своей канцелярии назначить дату и место переговоров, отметив, что не собирается ехать в Украину, а предпочитает встретиться с Зеленским на территории ЕС. По словам Фицо, президент Украины часто посещает европейские страны, поэтому для него это не должно составить труда.

Отношения между Киевом и Братиславой ухудшились после того, как украинская сторона начала постоянно переносить дату возобновления поставок российской нефти в Словакию через нефтепровод «Дружба», ссылаясь на его повреждения.

Власти Словакии заявили, что Киев специально тянет время, а нефтепровод давно в порядке и в ответ приостановили поставки электроэнергии Украине.

#Украина #Владимир Зеленский #переговоры #Роберт Фицо #словакия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 