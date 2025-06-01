Боец рассказал, как БМПТ уцелела после прилета сразу двух гранат

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ), также известная как «Терминатор», уцелела после того, как в зоне СВО в нее прилетели две гранаты с расстоянием в 50 сантиметров. Несмотря на то, что боевой комплект гранатомета начал гореть и взрываться, машина уцелела. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал механик-водитель БМПТ с позывным Шуба.

«Выехали из укрытия, и с высоты противник нанес нам удар. Пробития не было как такового, сработала динамика - достаточно эффективная. Немного погорели», - сказал боец.

По ходу движения начали взрываться снаряды, боекомплект прилетевшего гранатомета начал гореть. По словам водителя БМПТ, машина выдержала два прилета в одно и то же места, хорошо сработала динамическая защита «Терминатора». За всю историю СВО у роты не было ни одной потерянной машины.

БМПТ «Терминатор» - это бронемашина, предназначенная для огневой поддержки танков. Машина используется для подавления силы противника, оснащенной гранатометами, стрелковым и пехотным противотанковым оружием.

Во время штурма опорных пунктов боевые машины поддержки «прикрывают» танки. БМПТ включает в себя разные орудия - спаренные пушки, пулеметы, автоматические гранатометы, противотанковые ракеты.