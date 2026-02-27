Эпштейн 17 раз был в Белом доме в президентский срок Клинтона

Американский финансист Джеффри Эпштейн 17 раз посещал Белый дом во время президентского срока Билла Клинтона. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер со ссылкой на Хиллари Клинтон.

«Бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон это подтвердила вчера: Джеффри Эпштейн был в Белом доме 17 раз, пока Билл Клинтон был президентом», - сказал Комер.

Кроме того, он подтвердил, что Клинтон 27 раз пользовался самолетом Эпштейна. Ранее супруга Клинтона призналась, что ничего не знала о преступлениях финансиста, а ее муж летал на его самолете всего несколько раз.

Сам Клинтон дает показания по делу Эпштейна сегодня, 27 февраля. Он с супругой отказывался что-либо говорить по делу, однако был вынужден согласиться под угрозой привлечения к ответственности.