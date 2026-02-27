МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пушилин учредил медаль «За освобождение Красноармейска и Димитрова»

Лидер ДНР подписал соответствующий указ.
Константин Денисов 27-02-2026 21:42
© Фото: PushilinDenis, Telegram

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об учреждении медали «За освобождение Красноармейска и Димитрова». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня подписал закон об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики» - медали «За освобождение Красноармейска и Димитрова», - написал Пушилин.

На лицевой стороне медали помещена эмблема РККА образца 1918 года в обрамлении венка из дубовых листьев с желудями. На оборотной стороне - пятиконечная звезда и даты освобождения городов.

Награды будут удостоены не только те бойцы, которые активно принимали участие в освобождении городов, но и те, кто помогал разминировать территории после отступления боевиков.

Российская армия освободила Красноармейск 1 декабря 2025 года. Контроль над Димитровым был установлен 27 декабря.

#денис пушилин #медаль #красноармейск #Димитров
