AFP: Макрон обновит ядерную доктрину Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон обновит ядерную доктрину страны. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в окружении французского лидера.

Макрон выступит с речью 2 марта на базе атомных подводных лодок в Бретани, на полуострове Иль-Лонг. Он представит традиционный обзор доктрины, который проводят один раз за президентский срок.

Представитель окружения Макрона заявил AFP, что стоит ожидать «довольно значительных сдвигов и изменений».

Выступление пройдет на фоне обеспокоенности европейских союзников надежностью американского ядерного зонтика при президенте США Дональде Трампе. Макрон обозначит, что Париж может предложить партнерам в области ядерного сдерживания.

Ранее Служба внешней разведки опубликовала доклад о том, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере.