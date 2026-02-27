МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
AFP: Макрон обновит ядерную доктрину Франции

В окружении французского лидера ждут «довольно значительных сдвигов и изменений».
Дима Иванов 27-02-2026 20:23
© Фото: Lionel Urman, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Франции Эмманюэль Макрон обновит ядерную доктрину страны. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в окружении французского лидера.

Макрон выступит с речью 2 марта на базе атомных подводных лодок в Бретани, на полуострове Иль-Лонг. Он представит традиционный обзор доктрины, который проводят один раз за президентский срок.

Представитель окружения Макрона заявил AFP, что стоит ожидать «довольно значительных сдвигов и изменений».

Выступление пройдет на фоне обеспокоенности европейских союзников надежностью американского ядерного зонтика при президенте США Дональде Трампе. Макрон обозначит, что Париж может предложить партнерам в области ядерного сдерживания.

Ранее Служба внешней разведки опубликовала доклад о том, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. 

