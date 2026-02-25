Уиткофф: делегация из РФ проявляла настоящую коммуникацию в диалоге по Украине

Делегация из России показала настоящую коммуникацию в ходе трехсторонних переговоров по Украине. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Относительно россиян мы видели определенную умеренность, и, думаю, видели настоящую коммуникацию», - приводит его слова Life.

Он также отметил, что в ходе переговоров затрагивались вопросы в военной сфере, а также тема экономического процветания. Уиткофф добавил, что президент США Дональд Трамп понимает необходимость понимания позиций обеих сторон для получения компромиссного решения.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев в разговоре со спецпосланником Трампа заявил, что мир на Украине может наступить только через диалог.