F-16 разбился в Турции, погиб пилот

Точная причина происшествия не установлена.
Глеб Владовский 25-02-2026 04:43
© Фото: war.gov

В Турции разбился выполнявший плановый полет истребитель F-16, в результате погиб пилот. Об этом сообщила газета Yeni Akit.

«Истребитель F-16... разбился во время выполнения планового боевого задания... В результате инцидента, который произошел около 00:50, управлявший самолетом пилот погиб», - говорится в материале.

Как сообщает издание, точная причина трагедии не установлена. К месту происшествия выдвинулись спасательные бригады.

Местные власти начали расследование авиакатастрофы.

#в стране и мире #Турция #F-16 #Крушение самолета
