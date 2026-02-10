МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кремле обратили внимание на заявление Турции о возможном вступлении в ядерную гонку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ядерные державы не допускать проявлений ядерной гонки.
Дима Иванов 10-02-2026 13:48
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

В Кремле обратили внимание на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о возможном вступлении Анкары в ядерную гонку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, обратили внимание на это заявление», - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания турецкого министра.

По словам представителя Кремля, главное - чтобы страны, обладающие ядерным оружием, вели себя ответственно и не допускали никаких проявлений ядерной гонки.

Песков также отметил, что режим нераспространения ядерного оружия остается краеугольным камнем ядерной безопасности.

Глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя вероятность появления ядерного оружия у Ирана, заявил, что Турции придется невольно присоединиться к гонке ядерных вооружений, если в регионе у кого-то появится такое оружие.

Ранее Фидан заявил, что Турция рассчитывает на возвращение в программу США по созданию истребителя пятого поколения F-35 .

