Аферисты начали звонить россиянам, представляясь приставами

Злоумышленники, звоня россиянам, стали выдавать себя за судебных приставов. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мошенник звонит жертве и представляется сотрудником службы судебных приставов. В разговоре злоумышленник сообщает о неоплаченном штрафе ГАИ, на который уже начисляются пени», - говорится в материале.

Отмечается, что злоумышленник предлагает в оперативном порядке оплатить штраф. для этого он посылает фальшивую ссылку, перейдя по которой можно якобы это сделать.

Ранее сообщалось, что мошенники стали красть данные россиян, предлагая им вступить в якобы подъездные чаты.