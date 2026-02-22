МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Аферисты начали звонить россиянам, представляясь приставами

Жертве присылают фальшивую ссылку для якобы оплаты штрафов.
Глеб Владовский 25-02-2026 04:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Злоумышленники, звоня россиянам, стали выдавать себя за судебных приставов. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мошенник звонит жертве и представляется сотрудником службы судебных приставов. В разговоре злоумышленник сообщает о неоплаченном штрафе ГАИ, на который уже начисляются пени», - говорится в материале.

Отмечается, что злоумышленник предлагает в оперативном порядке оплатить штраф. для этого он посылает фальшивую ссылку, перейдя по которой можно якобы это сделать.

Ранее сообщалось, что мошенники стали красть данные россиян, предлагая им вступить в якобы подъездные чаты.

