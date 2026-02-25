МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Короля Норвегии Харальда V госпитализировали с инфекцией

Самочувствие монарха оценивается как хорошее.
Глеб Владовский 25-02-2026 02:50
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

На испанском острове Тенерифе госпитализировали 89-летнего короля Норвегии Харальда V. Об этом сообщила пресс-служба королевского дворца.

«Его Величество король был госпитализирован в больницу... на Тенерифе. Короля лечат от инфекции и обезвоживания... Как сообщается, его самочувствие оценивается как хорошее», - говорится в заявлении.

Отмечается, что личный врач монарха направился на остров для оказания помощи местной службе здравоохранения. Новая информация появится в среду, 25 февраля.

Королевская семья проводит на Тенерифе зимний отпуск.

#в стране и мире #норвегия #инфекция #Харальд V #госпитализация
