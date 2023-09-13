В стране и мире Дочь короля Норвегии выйдет замуж за шамана-афроамериканца в 2024 году Елизавета Егорова В августе 2024 года дочь короля Норвегии Марта Луиза выйдет замуж за Дурека Верретта, называющего себя потомственным шаманом. © Фото: IMAGO, Lise Aserud, Globallookpress Читайте нас на: В августе следующего года состоится церемония бракосочетания старшей дочери норвежского короля Харальда V принцессы Марты Луизы и ее возлюбленного - Дурека Верретта, имеющего афроамериканское происхождение. Необычное в этом браке то, что Верретт называет себя потомственным шаманом, сообщает RT. Пара уже приняла поздравления от короля и королевы Норвегии. Свадьба состоится 31 августа в губернии Мере-ог-Ромсдал. Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо развелся со своей женой Софи после 18 лет совместной жизни. Однако пара сообщила, что они все еще связаны узами любви и уважения. Экспертное мнение и аналитика