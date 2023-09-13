Дочь короля Норвегии выйдет замуж за шамана-афроамериканца в 2024 году
В августе 2024 года дочь короля Норвегии Марта Луиза выйдет замуж за Дурека Верретта, называющего себя потомственным шаманом.
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В августе следующего года состоится церемония бракосочетания старшей дочери норвежского короля Харальда V принцессы Марты Луизы и ее возлюбленного - Дурека Верретта, имеющего афроамериканское происхождение.
Необычное в этом браке то, что Верретт называет себя потомственным шаманом, сообщает RT.
Пара уже приняла поздравления от короля и королевы Норвегии. Свадьба состоится 31 августа в губернии Мере-ог-Ромсдал.
Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо развелся со своей женой Софи после 18 лет совместной жизни. Однако пара сообщила, что они все еще связаны узами любви и уважения.