В Кривом Роге военкомы застрелили человека при попытке мобилизации

По предварительным данным, один из военкомов получил ножевое ранение.
Глеб Владовский 25-02-2026 02:23
© Фото: Viacheslav Madiievskyi, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: GP_Donbass, Telegram

В Кривом Роге сотрудники военкомата застрелили местного жителя при попытке мобилизации. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, военкомы попытались насильственно мобилизовать местного жителя. По предварительным данным, один из сотрудников ТЦК получил ножевое ранение.

Официальных комментариев пока нет.

Ранее сообщалось, что в селе Мамалыга Черновицкой области сотрудники территориального центра комплектования применили табельное оружие из-за конфликта с гражданскими.

#Украина #Кривой Рог #мобилизация #тцк
