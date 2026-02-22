В Кривом Роге военкомы застрелили человека при попытке мобилизации

В Кривом Роге сотрудники военкомата застрелили местного жителя при попытке мобилизации. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, военкомы попытались насильственно мобилизовать местного жителя. По предварительным данным, один из сотрудников ТЦК получил ножевое ранение.

Официальных комментариев пока нет.

Ранее сообщалось, что в селе Мамалыга Черновицкой области сотрудники территориального центра комплектования применили табельное оружие из-за конфликта с гражданскими.