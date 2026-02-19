МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Украине сотрудник ТЦК открыл огонь в драке с гражданскими

У «людоловов» возникла стычка с гражданским, в которую вмешались случайные прохожие.
Сергей Дьячкин 19-02-2026 14:19
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования применили табельное оружие из-за конфликта с гражданскими в селе Мамалыга Черновицкой области. Об этом сообщило местное отделение полиции.

По данным, опубликованным полицейскими в соцсетях, в ходе мобилизационных мероприятий между сотрудниками ТЦК, так называемыми «людоловами», и местным жителями произошла стычка. В нее ввязались прохожие. Во время потасовки сотрудник центра достал табельный пистолет и произвел из него выстрел.

В полиции утверждают, что в селе Мамалыга проводились мероприятия в отношении местного жителя. Он находился в розыске за нарушение «установленного порядка несения военной службы».

Ранее Минобороны России опубликовало показания пленного военнослужащего ВСУ. Николай Шкиранда заявил, что служил в роте охраны ТЦК и участвовал в поиске украинских граждан для мобилизации. Он рассказал, что их забирали из дома и отправляли в центр комплектации «в тапочках, в трусах, в шортах».

Накануне взрыв произошел в территориальном центре комплектации города Коломыя Ивано-Франковской области на западе Украины. По сообщениям местных СМИ, инцидент случился в ночь на 18 февраля. Взрыв произошел внутри помещения ТЦК. По информации местной прокуратуры, при этом никто не пострадал. В здании выбило окна и разбросало документы, на стенах образовалась копоть.

В тот же день стало известно, что полиция Киевской области задержала экс-игрока украинского футбольного клуба «Колос-2» Даниила Колесника за нападение на сотрудника ТЦК. Он пытался защитить мужчину, которого затаскивали в машину. Одному из сотрудников территориального центра комплектования футболист нанес удар кулаком в лицо. Спортсмен сам разместил видео конфликта в соцсетях. Через некоторое время оно было удалено. После этого в футбольном клубе заявили об увольнении игрока.

