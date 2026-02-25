МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Число введенных против России санкций превысило 31,5 тысячи

Большая часть ограничений была введена со стороны США, Канады и Швейцарии.
Глеб Владовский 25-02-2026 01:56
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Global Look Press

Число санкций, введенных против России с 2014 года, превысило 31,5 тысячи. Такую информацию приводит независимый аналитический портал Castellum.

Речь идет о неторговых ограничениях. Из них около 92,5% вступили в силу в конце февраля 2022 года.

Уточняется, что большая часть санкций с 2014 года против России была введена США - свыше 7,4 тысячи. На втором месте расположилась Канада с 3980 ограничениями. Замыкает тройку лидеров Швейцария с 3851 санкциями.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании вывело нефтепровод «Дружба» из-под санкций до октября 2027 года. Объект включен в список «освобожденных проектов». Лицензия разрешает операции, которые иначе нарушали бы запреты на сделки с российскими нефтяными проектами.

#Россия #в стране и мире #сша #Запад #санкции #Канада
