МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Великобритания вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба»

Решение приняли 24 февраля.
Дима Иванов 24-02-2026 19:50
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Globallookpress

Правительство Великобритании вывело нефтепровод «Дружба» из-под санкций до октября 2027 года, следует из генеральной лицензии, где перечислены нефтегазовые проекты с российским участием, освобожденные от ограничений.

В обновленном документе нефтепровод «Дружба» включен в список «освобожденных проектов». Лицензия разрешает операции, которые иначе нарушали бы запреты на сделки с российскими нефтяными проектами.

Лицензия также охватывает такие проекты, как Каспийский трубопроводный консорциум (Caspian Pipeline Consortium), Тенгизшевройл (Tengiz Chevroil), Шах-Дениз (Shah Deniz), Южно-Кавказский трубопровод (South Caucasus Pipeline), Карачаганак (Karachaganak) и другие. Дата истечения для большинства из них - 14 октября 2027 года.

Решение принято на фоне британского пакета санкций против России, объявленного 24 февраля 2026 года. В рамках пакета Лондон ввел ограничения против «Транснефти» (оператора «Дружбы») и других объектов, но сделала исключение для самого трубопровода. Южная ветка нефтепровода «Дружба» поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию через территорию Украины. 

Накануне Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза и выделение кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

#в стране и мире #Венгрия #словакия #нефтепровод дружба
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 