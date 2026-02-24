Великобритания вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба»

Правительство Великобритании вывело нефтепровод «Дружба» из-под санкций до октября 2027 года, следует из генеральной лицензии, где перечислены нефтегазовые проекты с российским участием, освобожденные от ограничений.

В обновленном документе нефтепровод «Дружба» включен в список «освобожденных проектов». Лицензия разрешает операции, которые иначе нарушали бы запреты на сделки с российскими нефтяными проектами.

Лицензия также охватывает такие проекты, как Каспийский трубопроводный консорциум (Caspian Pipeline Consortium), Тенгизшевройл (Tengiz Chevroil), Шах-Дениз (Shah Deniz), Южно-Кавказский трубопровод (South Caucasus Pipeline), Карачаганак (Karachaganak) и другие. Дата истечения для большинства из них - 14 октября 2027 года.

Решение принято на фоне британского пакета санкций против России, объявленного 24 февраля 2026 года. В рамках пакета Лондон ввел ограничения против «Транснефти» (оператора «Дружбы») и других объектов, но сделала исключение для самого трубопровода. Южная ветка нефтепровода «Дружба» поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию через территорию Украины.

Накануне Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза и выделение кредита Украине на сумму 90 млрд евро.