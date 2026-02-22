МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Самолет Судного дня США сел в Вашингтоне перед речью Трампа

Речь Трампа в конгрессе начнется в среду, 25 февраля, в 5:00 мск.
Глеб Владовский 25-02-2026 01:03
© Фото: Tech. Sgt. Jerry Morrison wikip, Globallookpress

Самолет Судного дня США приземлился в Вашингтоне за несколько часов до начала речи американского лидера Дональда Трампа в конгрессе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

«Boeing-E4B Nightwatch вылетел в 18.20 мск с военной базы... в Луизиане и после почти 3,5 часов полета приземлился на военной базе Эндрюс в 24 километрах от центра Вашингтона», - говорится в материале.

Отмечается, что этот пункт регулярно используется американскими военными, а также лично Трампом для вылетов, в том числе, за рубеж.

Американский лидер выступит перед конгрессом с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации в среду, 25 февраля, в 5:00 мск.

Напомним, Nightwatch является летающим командным пунктом национального воздушного центра операций и предназначен для использования президентом. Всего в распоряжении США имеется четыре таких самолета.

#сша #Дональд Трамп #Вашингтон #самолет судного дня
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 