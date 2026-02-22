Самолет Судного дня США сел в Вашингтоне перед речью Трампа

Самолет Судного дня США приземлился в Вашингтоне за несколько часов до начала речи американского лидера Дональда Трампа в конгрессе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

«Boeing-E4B Nightwatch вылетел в 18.20 мск с военной базы... в Луизиане и после почти 3,5 часов полета приземлился на военной базе Эндрюс в 24 километрах от центра Вашингтона», - говорится в материале.

Отмечается, что этот пункт регулярно используется американскими военными, а также лично Трампом для вылетов, в том числе, за рубеж.

Американский лидер выступит перед конгрессом с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации в среду, 25 февраля, в 5:00 мск.

Напомним, Nightwatch является летающим командным пунктом национального воздушного центра операций и предназначен для использования президентом. Всего в распоряжении США имеется четыре таких самолета.