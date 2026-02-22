МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Германии прокуратура разрешила называть Мерца Пиноккио

Каких-либо оснований для преследования сделавшего такое сравнение пенсионера полиции не удалось найти.
Глеб Владовский 25-02-2026 00:39
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

В Германии прокуратура города Хайльбронн официально разрешила называть канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио (аналог Буратино - Прим. ред.). Об этом сообщила газета Heilbronner Stimme.

Отмечается, что решение было принято после того, как местный пенсионер в соцсетях назвал Мерца Пиноккио в комментарии к посту в соцсети. В результате полиция начала разбирательство по инциденту. Однако каких-либо оснований для преследования не удалось найти.

«Было прекращено соответствующее дело, поскольку речь идет о критике власти, подпадающей под защиту свободы мнений и, следовательно, являющейся допустимой», - цитирует издание заявление прокуратуры.

Отмечается, что это не первый случай, когда Мерца называют Пиноккио. Так, подобные сравнения делали депутаты из партий АдГ и «Зеленые».

#Германия #Фридрих Мерц #Буратино #Прокуратура #Пиноккио
