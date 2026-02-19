МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт рассказал, почему Германия оказалась на грани банкротства

По мнению Дмитрия Журавлева, военная экономика не «вытянет» Германию.
Гоар Хачатурян 19-02-2026 13:16
© Фото: Harald Tittel, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Долговая нагрузка Германии составляет 65%, и большую часть средств страна должна собственным гражданам. Все потому, что большая часть государственного долга - это выкупленные гражданами облигации правительства. Об этом рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Деньги в бюджете кончаются, их хватает на оборону и на социалку. Просто если социалку отключить, у них страны не будет, ее разнесет. Те, кто сидит на социальных пособиях, - самые требовательные. На все остальное уже нет (денег. - Прим. ред.) - ни на науку, ни на образование, ни на транспорт», - объяснил Журавлев.

По словам эксперта, это уже заметно не только финансистам, но и простым гражданам, потому что, например, с образованием сталкивается большая часть населения, и там довольно очевидна нехватка бюджета. Сама структура немецкого займа такова, что Германия должна сама себе, добавил он.

Внешних займов тем не менее у ФРГ почти нет. А даже если и есть, то это займы у международных финансовых организаций европейской национальности. Это то же самое, что занять денег у себя, считает Журавлев.

В стране остаются «средние» - те, кто не может уехать и так или иначе экономически привязан к своему государству. По мнению Журавлева, надежда на то, что военная экономика «вытянет» Германию, не оправдается.

«Потому что вы производите мало продукции за большие деньги. Товар-то вы не производите вообще - народ танки не покупает, это ему неинтересно», - добавил эксперт.

Сам канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал, что страна будет покупать американское оружие для Украины, а не производить свое. Журавлев считает, что ему никто не даст этого сделать.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил в эфире «Звезды» о том, что план Берлина и Европы в условиях раскола между ЕС и США - максимально затягивать ситуацию, продолжая прежнюю политику. По его словам, выступление Мерца на Мюнхенской конференции по безопасности показало разочарованность трансатлантическими отношениями.

