Бойцы брянского отряда «БАРС» рассказали, как прикрывают границу от дронов

Постоянные тренировки, отработка слаженных действий и умение грамотно вести себя в любой ситуации - это основы боеспособности добровольцев из отряда «БАРС-Брянск». В перерывах между выполнением огневых задач бойцы проходят слаживание на специально оборудованных полигонах. Особое внимание уделяется беспилотникам противника. О том, как члены «БАРС» учатся сбивать украинские БПЛА из стрелкового оружия и вести воздушные бои с применением тарана, рассказала корреспондент «Звезды».

Помимо занятий по медицине, рукопашному бою и огневой подготовке, основной упор делается на работу по вражеским беспилотникам. Мобильные огневые группы здесь тренируются в условиях, максимально приближенных к реальному бою.

Ежедневно Брянскую область пытаются атаковать сотни вражеских БПЛА. Поэтому большая часть практических занятий на полигонах напрямую связана либо с управлением дронами, либо, наоборот, с их огневым поражением и уходом от воздушной атаки. Командир 2-го батальона с позывным Медведь рассказал о том, что в отработке противодроновой борьбы важна не подвижность или неподвижность целей, а точность попадания по ним.

Мобильная огневая группа состоит из трех человек. Один боец отрабатывает по цели из танкового пулемета Калашникова или из пулемета «Утес». Двое других - из обычного стрелкового оружия. Также на вооружении у борцов с дронами есть зенитная установка ЗУ-23-2. На ней работают расчеты уже из пяти бойцов. По словам добровольцев, советская установка показывает отличную точность при любых погодных условиях.

«Это орудие сейчас на самом деле самое лучшее, самое простое, неприхотливое в работе. Мы усовершенствовали только прицелы ночного видения "Грань-3" и мониторы "Грань-8"», - поделился командир.

Помимо беспилотников, во время подготовки бойцов, которые находятся на ротации, в бригаде внимание уделяется всему. На полигонах и в учебных классах каждый боец на протяжении нескольких месяцев проходит полноценный курс не начальной, а углубленной и специализированной военной подготовки. На первое боевое задание добровольцев отправляют только после сдачи экзамена.

«Мы сдаем экзамен на стрельбу, на медицину, на инженерную подготовку, на связь. То есть боец должен овладеть всеми навыками, которые проходят во время этих учебных занятий», - пояснил командир бригады «БАРС-Брянск» с позывным Шеф.

Радиолокационные станции, новые виды как вражеских, так и наших беспилотников, системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Каждый день на фронте с обеих сторон появляется что-то новое. Так, в распоряжении военнослужащих недавно появился дрон-таран «Елка» с искусственным интеллектом и самонаведением на цель. Работает «Елка» без боевой части. Для результативного применения главное - вовремя заметить вражеский БПЛА. Остальное за бойца сделает сам беспилотник.

«Всего лишь два нажатия: первое подготовительное, второе - спуск. Дрон сам после этого наводится на свою цель и инерционным ударом сбивает. Иногда происходит срабатывание боевой части противника, иногда просто дрон разбивается и падает», - объясняет принцип работы новинки командир батальона БПЛА Павел Ершов.

Для прикрытия брянского приграничья и уничтожения вражеских дронов, которые пытаются залететь вглубь России, добровольцы активно используют дроны-тараны с боевой частью. Схема работы по воздушному прикрытию бригады «БАРС-Брянск» простая. Радиолокационная станция выявляет цель. Она передается конкретному расчету. Дальше ее квалифицируют, определяют основные параметры, подпускают на нужное нашим операторам расстояние, догоняют и уничтожают.

Для террористических атак по Брянской области и попыток ударов вглубь России противник не жалеет дронов. Поэтому работы у добровольцев много, но большинство бойцов отряда «БАРС» - уроженцы Брянской области. Поэтому с мотивацией и боевым духом в бригаде полный порядок. Каждый пришел сюда с простой и понятной целью - защитить свои семьи, дома и свою Родину.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз показал, как устроены опорники брянского отряда «БАРС». Взводные опорные пункты брянского добровольческого отряда представляют собой длинные коридоры глубиной в два метра. Коридоры постоянно петляют - в случае атаки повороты способны гасить ударную волну.