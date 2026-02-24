Бойцы ВС РФ показали кадры зачистки блиндажей ВСУ от первого лица

Российские штурмовики, использовав эффект неожиданности, взяли опорный пункт противника с 12 боевиками в Запорожской области. Бойцы рассказывают, что сложностей добавила погода - то дождь и дороги-болото, то снег и мороз.

«Работали двоечкой. Эффектом неожиданности мы взяли опорный пункт противника. Где-то человек 12 (ВСУшников. - Прим. ред.). Подземный блиндаж такой, проходы длинные такие были у них», - рассказал корреспонденту «Звезды» стрелок с позывным Царь.

Противник пытается безуспешно прорваться на территории, где развевается российский триколор. ВСУшники сбрасывают свои флаги с дронов, отправляют и небольшие группы боевиков.

«На технике выскакивают три-четыре человека, разворачивают флаг, с телефоном пытаются заснять, для информационной шумихи. Мы это пресекаем и попыток вернуться обратно им не оставляем», - поделился оператор БПЛА с позывным Шум.

Ранее Минобороны России поделилось кадрами поражения укрепления ВСУ в Сумской области. Российские операторы FPV-дронов разгромили живую силу и сбили беспилотник противника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.