МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ВС РФ показали кадры зачистки блиндажей ВСУ от первого лица

Российские военнослужащие рассказали, что в Запорожской области противник пытается безуспешно прорваться на территории, где развевается российский триколор.
Андрей Вакула 24-02-2026 09:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские штурмовики, использовав эффект неожиданности, взяли опорный пункт противника с 12 боевиками в Запорожской области. Бойцы рассказывают, что сложностей добавила погода - то дождь и дороги-болото, то снег и мороз.

«Работали двоечкой. Эффектом неожиданности мы взяли опорный пункт противника. Где-то человек 12 (ВСУшников. - Прим. ред.). Подземный блиндаж такой, проходы длинные такие были у них», - рассказал корреспонденту «Звезды» стрелок с позывным Царь.

Противник пытается безуспешно прорваться на территории, где развевается российский триколор. ВСУшники сбрасывают свои флаги с дронов, отправляют и небольшие группы боевиков.

«На технике выскакивают три-четыре человека, разворачивают флаг, с телефоном пытаются заснять, для информационной шумихи. Мы это пресекаем и попыток вернуться обратно им не оставляем», - поделился оператор БПЛА с позывным Шум.

Ранее Минобороны России поделилось кадрами поражения укрепления ВСУ в Сумской области. Российские операторы FPV-дронов разгромили живую силу и сбили беспилотник противника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#ВС РФ #наш эксклюзив #запорожская область #зачистка #блиндаж
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 