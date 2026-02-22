МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Mandiner: Украина к апрелю может остаться банкротом из-за конфликта с Венгрией

Без очередного кредита от Евросоюза страна не сможет финансировать армию.
Тимур Юсупов 24-02-2026 08:02
© Фото: РИА Новости

Украина без финансовой помощи от Евросоюза уже к апрелю может стать банкротом из-за принципиальной позиции венгерских властей. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на европейских аналитиков из издания Mandiner.

Как сказано в статье, обо всей опасности сложившийся для киевского режима ситуации открыто говорят даже в Верховной раде. По словам председателя финансового комитета украинского парламента Даниила Гетманцева, властям страны следует как можно скорее бить тревогу, так как вопрос жизнеспособности их экономики решится уже в ближайшие недели.

Подобные условия сложились из-за того, что Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере рекордных 90 миллиардов евро, так как Киев отказался запускать транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Если конфликт двух правительств не удастся разрешить к апрелю, то режим Зеленского окажется не в состоянии финансировать армию и Украина может обанкротиться, на грани чего страна находится в последнее время.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил киевский режим в намеренном затягивании конфликта с целью заполучить как можно больше денег от западных союзников. По словам главы венгерского правительства, завершение противостояния России и Украины будет обозначать автоматическое прекращение финансирования Киева.

#в стране и мире #Украина #Венгрия #Банкротство #помощь Украине #экономика украины
