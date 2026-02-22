Украина без финансовой помощи от Евросоюза уже к апрелю может стать банкротом из-за принципиальной позиции венгерских властей. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на европейских аналитиков из издания Mandiner.

Как сказано в статье, обо всей опасности сложившийся для киевского режима ситуации открыто говорят даже в Верховной раде. По словам председателя финансового комитета украинского парламента Даниила Гетманцева, властям страны следует как можно скорее бить тревогу, так как вопрос жизнеспособности их экономики решится уже в ближайшие недели.

Подобные условия сложились из-за того, что Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере рекордных 90 миллиардов евро, так как Киев отказался запускать транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Если конфликт двух правительств не удастся разрешить к апрелю, то режим Зеленского окажется не в состоянии финансировать армию и Украина может обанкротиться, на грани чего страна находится в последнее время.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил киевский режим в намеренном затягивании конфликта с целью заполучить как можно больше денег от западных союзников. По словам главы венгерского правительства, завершение противостояния России и Украины будет обозначать автоматическое прекращение финансирования Киева.