Орбан обвинил Украину в затягивании конфликта ради собственной выгоды

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил киевский режим в намеренном затягивании конфликта с целью заполучить как можно больше денег от западных союзников. Подобное заявление политик сделал на своей странице в соцсети Х.

Как объяснил глава венгерского правительства, завершение противостояния России и Украины будет обозначать автоматическое прекращение финансирования Киева, а администрация Зеленского, по мнению Орбана, не может допустить подобного развития событий.

«Если война закончится, финансирование прекратится. План Украины: не допустить прекращения войны», - считает политик.

Ранее Венгрия и Словакия открыто выступили против Украины, фактически открыв «второй фронт» в текущем гибридном противостоянии. Обе страны выставили киевскому режиму ультиматум, касательно передачи нефти по трубопроводу «Дружба» - если поставки нефти по нему не возобновятся, Братислава и Будапешт прекратят подачу Украине электроэнергии.