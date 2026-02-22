МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан обвинил Украину в затягивании конфликта ради собственной выгоды

По словам венгерского премьера, Киев понимает, что с концом противостояния кончатся и инвестиции в страну.
Тимур Юсупов 23-02-2026 08:44
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил киевский режим в намеренном затягивании конфликта с целью заполучить как можно больше денег от западных союзников. Подобное заявление политик сделал на своей странице в соцсети Х.

Как объяснил глава венгерского правительства, завершение противостояния России и Украины будет обозначать автоматическое прекращение финансирования Киева, а администрация Зеленского, по мнению Орбана, не может допустить подобного развития событий.

«Если война закончится, финансирование прекратится. План Украины: не допустить прекращения войны», - считает политик.

Ранее Венгрия и Словакия открыто выступили против Украины, фактически открыв «второй фронт» в текущем гибридном противостоянии. Обе страны выставили киевскому режиму ультиматум, касательно передачи нефти по трубопроводу «Дружба» - если поставки нефти по нему не возобновятся, Братислава и Будапешт прекратят подачу Украине электроэнергии.

#в стране и мире #Украина #Киев #Венгрия #Виктор Орбан #орбан #Киевский режим #поддержка Украины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 