Фигуристка Петросян лишилась багажа из-за халатности итальянского аэропорта

Российская фигуристка Аделия Петросян лишилась багажа в ходе возвращения с зимних Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей аэропорта Внуково.

По имеющейся информации, вещи спортсменки пропали еще до прибытия самолета в Россию, а следовательно, ответственность за их потерю лежит на сотрудниках миланского аэропорта. Вероятнее всего, некоторые чемоданы пассажиров просто забыли догрузить перед отправкой рейса.

Сама фигуристка также подтвердила проблему с багажом. Ранее она оказалась в центре еще одного скандала, на этот раз связанного с допингом. После выступления в произвольной программе на Олимпиаде трехкратную чемпионку России по фигурному катанию вызвали на проверку, заподозрив ее в использовании запрещенных способов повышения спортивных результатов.