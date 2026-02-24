В Сербии задержали двух мужчин, планировавших покушение на президента Вучича

В Сербии задержаны двое злоумышленников, предположительно готовивших покушение на президента страны Александра Вучича. Об этом сообщили в пресс-службе местного Министерства внутренних дел.

Согласно имеющейся информации, подозреваемые, в лице мужчин 1975 и 1983 годов рождения, планировали устроить в республике насильственную смену власти. Помимо самого главы государства, их целью также должны были стать ближайшие родственники политика.

Задержание террористов происходило при сотрудничестве правоохранительных органов с Агентством безопасности и информации. По версии следствия, преступники в период с декабря 2025 по февраль 2026 года разрабатывали детальный план готовящегося убийства: готовились к покупке оружия, обсуждали нападение на Вучича и его жену и детей, а также замышляли дальнейшее свержение высших государственных органов и смену конституционного порядка.

За годы президентства Александра Вучича, неоднократно появлялись сообщения о том, что на его персону или его режим готовятся разного рода покушения. Так, в июле 2025 года сербский лидер обвинил известного режиссера и актера Эмира Кустурицу в том, что тот вместе с оппозицией намерен свергнуть его. Наряду с кинорежиссером он упомянул журналиста Динко Грухонича, оппозиционного политика Ненада Чанака и историка и преподавателя Мило Ломпара.