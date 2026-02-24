МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сербии задержали двух мужчин, планировавших покушение на президента Вучича

Помимо главы государства, планировалось также избавиться от его жены и детей.
Тимур Юсупов 24-02-2026 06:45
© Фото: Telmo Pinto, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Сербии задержаны двое злоумышленников, предположительно готовивших покушение на президента страны Александра Вучича. Об этом сообщили в пресс-службе местного Министерства внутренних дел.

Согласно имеющейся информации, подозреваемые, в лице мужчин 1975 и 1983 годов рождения, планировали устроить в республике насильственную смену власти. Помимо самого главы государства, их целью также должны были стать ближайшие родственники политика.

Задержание террористов происходило при сотрудничестве правоохранительных органов с Агентством безопасности и информации. По версии следствия, преступники в период с декабря 2025 по февраль 2026 года разрабатывали детальный план готовящегося убийства: готовились к покупке оружия, обсуждали нападение на Вучича и его жену и детей, а также замышляли дальнейшее свержение высших государственных органов и смену конституционного порядка.

За годы президентства Александра Вучича, неоднократно появлялись сообщения о том, что на его персону или его режим готовятся разного рода покушения. Так, в июле 2025 года сербский лидер обвинил известного режиссера и актера Эмира Кустурицу в том, что тот вместе с оппозицией намерен свергнуть его. Наряду с кинорежиссером он упомянул журналиста Динко Грухонича, оппозиционного политика Ненада Чанака и историка и преподавателя Мило Ломпара.

#в стране и мире #Сербия #покушение #Александр Вучич #Вучич #президент Сербии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 