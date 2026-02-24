МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NMas: 23 заключенных сбежали из тюрьмы во время беспорядков в Мексике

Подельники заключенных обстреляли тюрьму и снесли ворота, что позволило провести побег.
Глеб Владовский 24-02-2026 05:05
© Фото: Fu LangxisikeÂ�kanieduo, XinHua, Globallookpress

В мексиканском штате Халиско 23 заключенных сбежали из местной тюрьмы во время беспорядков. Об этом сообщил телеканал NMas.

«Полиция штата Халиско подтвердила, что 23 заключенных... сбежали во время беспорядков, начавшихся после убийства "Эль Менчо"», - говорится в материале.

Отмечается, что подельники осужденных воспользовались неспокойной обстановкой в регионе, обстреляли здание тюрьмы, а затем с помощью авто снесли ворота. Это позволило заключенным сбежать.

Ранее профессор МГИМО Борис Мартынов в беседе со «Звездой» рассказал о глубинных причинах беспорядков в Мексике, учиненных членами картеля «Нового поколения Халиско». По словам эксперта, ситуация грозит обернуться захватом власти в нескольких штатах страны.

#в стране и мире #мексика #беспорядки #побег из тюрьмы #картель
