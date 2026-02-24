Дроноводы уничтожили диверсантов ВСУ в Запорожской области

Российские дроноводы уничтожили диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В темное время суток было обнаружено перемещение личного состава противника в лесополосах в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области. Диверсанты, используя естественные укрытия и складки местности, пытались скрытно выйти к позициям российских подразделений», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Отмечается, что бойцы группировки войск «Восток» выполнили сброс боеприпасов по координатам выявленных целей. Также сообщается, что отключение терминалов связи иностранного производства никак не повлияло на систему управления БПЛА.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры того, как в Запорожской области в зоне ответственности подразделений группировки войск «Восток» обнаружили вражеский беспилотник «Лелека», который осуществлял разведку и корректировку огня.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.