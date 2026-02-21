Дроноводы показали охоту на украинские БПЛА в Запорожской области

В Запорожской области в зоне ответственности подразделений группировки войск «Восток» обнаружили вражеский беспилотник «Лелека», который осуществлял разведку и корректировку огня. Об этом сообщили в Минобороны России.

Расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем оперативно выдвинулись на перехват. В результате удара он был уничтожен.

После этого операторы боевых дронов успешно сбили несколько тяжелых коптеров противника в небе. Кроме этого, беспилотник на оптоволоконном канале связи обнаружил и ликвидировал вражеский пункт управления БПЛА вместе с ретранслятором.

Уточняется, что отключение терминалов иностранного производства не повлияло на систему управления БПЛА. При ведении боевой работы расчеты не используют западные средства связи, а применяют отечественные средства связи и управления дронами.

Ранее стало известно, что операторы FPV-истребителей войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад» уничтожили несколько высотных разведывательных дронов украинских боевиков на Купянском направлении. На опубликованных оборонным ведомством кадрах можно увидеть поражение ударного беспилотника ВСУ «Щедрик», разведывательных дронов «Лелека-100», «Фурия» и «Вектор». Украинских воздушных разведчиков сбили методом тарана.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.