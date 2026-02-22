МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мошенники стали рассылать россиянам фишинговые письма с подписками

Основными целями злоумышленников становятся активные онлайн-покупатели.
Глеб Владовский 23-02-2026 04:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россиянам стали приходить письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и способом их отменить. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка».

«На электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: "Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (ссылка на якобы отмену - Прим. ред.), чтобы не списывали деньги". Ссылка ведет на фишинговый сайт», - цитирует слова собеседника РИА Новости.

Отмечается, что чаще всего жертвами таких махинаций становятся активные онлайн-покупатели. Россиянам также напомнили, что все подписки контролируются в личных кабинетах сервисов и магазинов-приложений.

Ранее сообщалось, что объем изъятой информации у так называемых сервисов пробива превысил 200Тб. Чаще всего это Telegram-боты, при помощи которых можно быстро получить «цифровой портрет» жертвы.

#в стране и мире #россияне #Мошенники #фишинговые сайты #мошеловка
