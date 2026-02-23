МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Berliner Zeitung: Евросоюз ослаб и попал в ловушку из-за помощи Украине

Издание отмечает, что власти ЕС даже не думают о диалоге с Россией.
Тимур Юсупов 23-02-2026 09:38
© Фото: Simon Dawson, No. 10 Downing Stre, Global Look Press

Самая тиражная газета столичного региона Германии Berliner Zeitung пишет о том, что Европа находится в ослабленном состоянии из-за конфликта на Украине. По словам издания, главной ошибкой руководства ЕС является отказ от диалога с Россией.

Как говорится в статье, сегодня основами европейской политики, а в особенности линий глав Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и евродипломатии Каи Каллас, является курс на милитаризацию Евросоюза. Власти ЕС рассчитывают, что перевооружение поможет им добиться «победоносного мира с Россией», при этом вариант мирного диалога никто даже не рассматривает.

По словам издания, гигантские расходы стран Запада на поставки Киеву вооружения загнали Европу в стратегическую ловушку. Дело в том, что затянувшийся конфликт истощил бюджеты стран из «коалиции желающих», потративших на помощь Украине десятки миллиардов евро. из-за чего экономика ЕС оказалась в крайне плачевном состоянии.

Ранее посол Венгрии в Европейском союзе заблокировал кредит Украине на 90 млрд евро. Деньги на помощь Киеву планировалось взять из резервного бюджета ЕС.

