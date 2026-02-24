Ски-альпинист Филиппов вернулся в Россию после участия в Олимпиаде-2026

Завоевавший на Олимпиаде-2026 в Италии серебряную медаль ски-альпинист Никита Филиппов вернулся в Россию. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

«Тот факт, что я единственный вернулся с медалью, добавляет ей ценности. Это уникальное событие. Хотелось, чтобы наши взяли больше (медалей - Прим. ред.)», - сказал он в разговоре с журналистами.

Кроме того, на родину вернулись фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Россиянин в беседе с журналистами заявил, что остался доволен своим выступлением на Играх.

Напомним, Филиппов стал единственным медалистом среди россиян на зимних Олимпийских играх в Италии. В финале спринта 23-летний россиянин показал результат две минуты 35,5 секунды. Ски-альпинизм впервые присутствует среди спортивных дисциплин на этих Играх.