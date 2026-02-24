МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ски-альпинист Филиппов вернулся в Россию после участия в Олимпиаде-2026

На родину вернулись также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Глеб Владовский 24-02-2026 03:09
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Завоевавший на Олимпиаде-2026 в Италии серебряную медаль ски-альпинист Никита Филиппов вернулся в Россию. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

«Тот факт, что я единственный вернулся с медалью, добавляет ей ценности. Это уникальное событие. Хотелось, чтобы наши взяли больше (медалей - Прим. ред.)», - сказал он в разговоре с журналистами.

Кроме того, на родину вернулись фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Россиянин в беседе с журналистами заявил, что остался доволен своим выступлением на Играх.

Напомним, Филиппов стал единственным медалистом среди россиян на зимних Олимпийских играх в Италии. В финале спринта 23-летний россиянин показал результат две минуты 35,5 секунды. Ски-альпинизм впервые присутствует среди спортивных дисциплин на этих Играх.

#россияне #Спортсмены #Олимпийские игры-2026 #Никита Филиппов
