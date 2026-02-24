МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
У погибшего при взрыве в Москве полицейского остались двое детей

Еще двое сотрудников правоохранительных органов госпитализированы с ранениями.
Глеб Владовский 24-02-2026 03:49
© Фото: ТРК «Звезда»

У погибшего при взрыве автомобиля в Москве полицейского остались двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Старшему лейтенанту полиции Денису Братущенко было 34 года... Дома остались жена и двое несовершеннолетних детей», - говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что семье погибшего окажут всю необходимого помощь. По данным ведомства, в результате происшествия еще двое сотрудников правоохранительных органов были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, взорвавший на северо-востоке Москвы автомобиль ДПС, скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

