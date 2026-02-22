СК: взорвавший в Москве авто ДПС скончался на месте преступления

Злоумышленник, взорвавший на северо-востоке Москвы автомобиль ДПС, скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в СК РФ.

«Еще двое полицейских доставлены в одну из городских больниц, им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия», - говорится в заявлении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

Ранее сообщалось, что у Савеловского вокзала неизвестный подошел к патрульной машине сотрудников Госавтоинспекции. После этого прогремел взрыв, в результате которого погиб полицейский.