Свыше 6 000 авиарейсов отменили в США из-за метели

Сообщается о задержках свыше 18 рейсов на Восточном побережье страны.
Глеб Владовский 24-02-2026 03:32
© Фото: Robin Hausmann, imageBROKER.com, Globallookpress

Обрушившаяся на США сильная буря привела к отменам свыше 6 000 авиарейсов, как за рубеж, так и внутри страны. Информация следует из данных сервиса FlightAware.

Уточняется, что из них 1,5 тысячи авиарейсов отменили в районе Нью-Йорка. Еще около 18 тысяч рейсов задержали в ряде городов восточного побережья страны.

Кроме того, в северо-восточной части США зафиксировали перебои в работе общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани ввел чрезвычайное положение в городе из-за снежной бури. В ходе прошедшего брифинга градоначальник уточнил, что локдаун продлится приблизительно 15 часов.

#в стране и мире #сша #снежная буря #Авиарейсы
