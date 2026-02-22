МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Режим ЧС ввели в Нью-Йорке из-за снежной бури

Комплекс штаб-квартиры ООН будет закрыт в понедельник 23 февраля в связи с непогодой.
Глеб Владовский 22-02-2026 23:48
© Фото: Zhang Fengguo, XinHua, Globallookpress

В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за снежной бури. Об этом сообщил мэр города Зохран Мамдани.

«Нью-Йорк, мы объявили чрезвычайное положение в связи с этой снежной бурей», - написал он в соцсетях.

В ходе прошедшего брифинга градоначальник уточнил, что локдаун продлится приблизительно 15 часов. Кроме того, выезд автомобилей на улицы города, кроме экстренных служб, будет ограничен, в школах отменят занятия, а по всему городу будут открыты пункты обогрева.

В пресс-службе штаб-квартиры ООН также сообщили, что комплекс будет закрыт в связи с непогодой. Кроме того, все запланированные на 23 февраля встречи перенесли на другие дни.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за снежных бурь и аномальных морозов в ряде штатов США увеличилось до 85 человек.

#в стране и мире #сша #Нью-Йорк #снежная буря #режим ЧС #Зохран Мамдани
