Посол Украины Валерий Залужный стал объектом насмешек после того, как не смог выступить по-английски в Великобритании. Видео выступления появилось в Сети.

Конфуз произошел на форуме Chatham House в Королевском институте международных отношений*. Дипломат с трудом читал по слогам записанное на бумаге выступление.Сама его речь длилась около часа.

«Видно, что экс-главкому (ВСУ - Прим. ред.) тяжело дается язык страны, в которую он был отправлен послом почти два года назад», - пишет издание «Страна».

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что Лондон может лоббировать кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост премьер-министра Украины. Это совпало с нарастающими слухами о предстоящих на Украине выборах.

* - внесен в РФ в список нежелательных организаций.