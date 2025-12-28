Экс-депутат Рады: Британия двигает Залужного на пост премьера Украины

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что Лондон может лоббировать кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост премьер-министра Украины.

По словам Олейника, Залужный уже заявил о своем желании уйти с должности киевского посла в британской столице и перебраться на родину. Это совпало с нарастающими слухами о предстоящих на Украине выборах.

«Когда я прочитал, что Залужный принял решение досрочно прекратить свою дипломатическую работу, вернуться в Украину. Но читать надо по-другому, что британцы приняли решение, что Залужному надо прекратить (полномочия. - Прим. ред.). Скорее всего, может его, например, предложат на должность премьер-министра - "нагнут" депутатов, которые под ним, и они проголосуют дружненько, чтобы его избрать премьер-министром - министром обороны, создавая как бы правительство национального спасения», - предположил Олейник.

Что касается самого процесса выборов, то экс-депутат подчеркнул, что, согласно действующей конституции Украины, организовать их сейчас юридически невозможно. Отдельно встает вопрос, как быть с голосованием тех украинцев, которые проживают на территории России и Белоруссии в условиях разрыва дипломатических отношений.

Ранее лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что выборы на Украине могут провести в гибридном формате.