США воздержалась от голосования по антироссийской резолюции в ГА ООН

Зампостпреда России при ООН Евстигнеева заявила, что Украина не заинтересована в долгосрочном мире.
Глеб Владовский 24-02-2026 23:34
© Фото: Florian Gaertner, PHOTOTHEK, Global Look Press

Американская сторона воздержалась от голосования по антироссийской резолюции, предложенной Киевом на Генассамблее ООН. Трансляция велась на сайте организации.

Отмечается, что в ходе заседания ГА зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс заявила о том, что слова о территориальной целостности Украины не только не способствуют мирному урегулированию, но скорее отвлекают от основных проблем. Поэтому Вашингтон настоял на необходимости о вынесении этих пунктов на отдельное голосование.

«Хотя США приветствуют содержащийся в резолюции призыв к немедленному прекращению огня, мы считаем, что отдельные формулировки в ней скорее будут отвлекать от продолжающихся переговоров», - подчеркнула дипломат.

В свою очередь зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева подчеркнула незаинтересованность Киева в урегулировании конфликта. В противном случае он вел бы себя иначе и не предлагал бы безосновательные голосования.

Как итог, Генассамблея вывела на голосование резолюцию в исходном виде, которую поддержали 107 государств, и лишь 12 проголосовали «Против». Остальные воздержались.

Напомним, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

#ООН #сша #голосование #резолюция ГА ООН #антироссийская резолюция
