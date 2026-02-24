МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СФ призвал расследовать планы Лондона и Парижа передать ядерное оружие Киеву

Обращение направили в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, ООН, МАГАТЭ, а также Конференцию по обзору Сторон Договора о нераспространении ЯО.
Тимур Юсупов 24-02-2026 12:40
© Фото: ТРК «Звезда»

Сенаторы РФ направили обращение в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, ООН, МАГАТЭ, а также Конференцию по обзору Сторон Договора о нераспространении ядерного оружия с призывом немедленно инициировать расследования касательно планов Лондона и Парижа передать Киеву ЯО. Об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы Совета Федерации.

По заявлению российских властей, вооружение Украины ядерной бомбой вызовет моментальную эскалацию конфликта и создаст прямую угрозу безопасности не только России, но и всему европейскому региону. Дело в том, что, согласно ядерной доктрине РФ, агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет считаться совместным нападением, а значит, и ответные меры будут применяться против всех стран-агрессоров.

«Сговор руководителей Британии и Франции в обход национальных демократических институтов и в нарушение установленных процедур может привести к катастрофическим последствиям. В этой связи мы призываем наших коллег  инициировать соответствующие расследования и по их итогам информировать своих граждан и международное сообщество обо всех обстоятельствах этого опасного безрассудства», - говорится в обращении.

Информация о подготовке Лондоном и Парижем вооружения Киева ядерным оружием появилась 24 февраля. В Службе внешней разведки РФ заявили, что речь идет о крытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Сейчас Британия и Франция активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки.

