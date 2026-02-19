Это работа «Гиацинт-Б» - то есть буксируемой установки. Артиллеристы ведут огонь с закрытой огневой позиции. Достают на расстоянии практически в 30 км. Кроме дальности стрельбы еще один важный критерий оценки работы - скорострельность. Цели как всегда самые разные, в зависимости от того, что происходит на земле.

«Хороший, подготовленный расчет делает 2-3 выстрела в минуту с хорошей корректировкой. Работа везде идет. Может быть такое, что идет накат со стороны ВСУ - прикрываем нашу пехоту. А также - тылы, контрбатарейная борьба», - говорит старший наводчик с позывным Олежка.

Ведение контрбатарейной борьбы подразумевает ответный огонь противника. Это всегда дополнительная ответственность и риск. Однажды этот расчет резко и неожиданно для самого себя вступил в артиллерийскую схватку с американской гаубицей М777.

«Дуэль с "тремя топорами". Получилось так, что мгновенно поступила команда на работу. Мы отработали первый снаряд, и в нас сразу же полетела ответка. Ну и начали работать по контрбатарейной борьбе и со второго выстрела мы положили "топоры"», - говорит номер расчета с позывным Бес.

Самоходная пушка «Гиацинт-С» работает на соседней закрытой огневой позиции. Из-за постоянной угрозы с воздуха схема работы расчетов сейчас мало чем различается. Работать как раньше по тактике блуждающего орудия нельзя. Поэтому «Гиацинт-С» тоже закопан на несколько метров. Вражеские цели делятся между орудиями, а задача каждого расчета - отработать максимально точно.

«Как правило, второй-третий выстрел попадает в цель», - говорит старший наводчик с позывным Племяш.

Еще одно отличие «Гиацинта-С» от буксируемого орудия - электропривод механизма заряжания. Это упрощает работу расчета и позволяет еще быстрее отрабатывать по оперативным целям.

«Там в основном гидравлика, механика, а здесь - электроника», - показывает командир орудия с позывным Мухомор.

Высокая точность работы артиллеристов - не просто красивый тезис. Радиус поражения у снаряда «Гиацинта» - примерно 200 метров. Поэтому от точности огня напрямую зависит поражение цели. Особенно если речь про движущийся транспорт, вражеское орудие или пехоту. Но самые приоритетные цели для артиллеристов - пункты управления вражеских дронов. Потому что украинские операторы - самая большая проблема для нашей пехоты.

«Может, пару месяцев назад были пункты управления БПЛА. Что один, что второй - от них не осталось ничего. Я смотрел, мне показали видео нашей работы - там мало что осталось живого», - говорит Мухомор.

Пока мы были на огневой позиции, артиллеристам тоже пришла задача на уничтожение пункта управления БПЛА противника. Буквально несколько минут - и расчет уже открыл огонь. «Гиацинт» отработал по цели в нескольких десятках километров от нас.

Артиллеристы группировки «Север» поддерживают нашу пехоту, которая продолжает двигаться вглубь Харьковской области. Штурмовики наступают одновременно в районах Старицы, Волчанских Хуторов и Симиновки. Противник пытался контратаковать в районе Волчанских Хуторов, но безуспешно. Идут бои в районе Чугуновки. Продвижение группировки «Север» продолжается также на Хатненском и Липцовском участках фронта. Украинские боевики не прекращают ударов по Белгородскому приграничью. Поэтому наши штурмовики идут вперед ни днем, ни ночью, чтобы как можно скорее заставить врага остановить террор против мирных жителей.