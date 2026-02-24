Трех судей ВХЛ пожизненно отстранили за непристойное поведение

Федерация хоккея России (ФХР) отстранила на пожизненный срок трех арбитров Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) за неадекватное поведение. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Инцидент произошел после матча между «Норильском» и «Омскими Крыльями», состоявшегося 21 февраля. Один из арбитров опубликовал в Сети непристойное видео из судейской после игры. Двое других арбитров находились в алкогольном опьянении.

«ФХР отстраняет главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также линейного судью Мирослава Скугарева от работы на всех соревнованиях», - говорится в заявлении организации.

В ФХР и ВХЛ отметили, что подобное поведение считается недопустимым. Оно наносит ущерб репутации всего хоккейного сообщества.